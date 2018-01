Snai: Roma da 1,90 sulla Samp

ROMA, 23 GEN - La Roma è favorita dai 'quotisti' Snai, nel recupero sul campo della Samp di domani sera: 1,90 il successo dei giallorossi. La vittoria dei blucerchiati è a 3,85, il primo pareggio in casa è quotato 3,70. L'Over è a 1,57. Caldissimo il nome di Quagliarella (a 2,75) come marcatore; tra i giallorossi spicca El Shaarawy (2,85). In campo anche la Lazio, che recupera il match contro l'Udinese. Il segno '1' è pagato a 1,50, mentre si sale a 4,50 per il pareggio. L'Udinese, con due pari di fila ha leggermente frenato dopo uno sprint di cinque vittorie. All'Olimpico ha perso le ultime tre sfide con i biancocelesti e il ritorno del '2' è pagato 6,25. Media-gol pesante per la Lazio che, nelle sole partite interne, ha il miglior attacco della A: 25 reti in 9 partite, 2,7 ciascuna: almeno tre gol dei biancocelesti (scommessa Over 2,5 sui padroni di casa) viaggiano a 2,50.