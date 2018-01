Psg, Mbappè rischia stop di 2 mesi

ROMA, 23 GEN - Kylian Mbappé non sta attraversando un momento particolarmente felice della sua breve ma già intensa carriera di calciatore. L'infortunio rimediato domenica contro il Lione rischia di tenere fuori l'attaccante del PSG per almeno due mesi. Secondo Espn, infatti, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giovane attaccante francese hanno evidenziato una lesione cervicale. Mbappé dovrebbe adesso essere visitato da un neurologo. La diagnosi, tuttavia, lo escluderebbe dal match d'andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Una fonte vicina al giocatore, però, avrebbe smentito la diagnosi, affermando che il giocatore sarà pronto per la doppia sfida contro i campioni d'Europa in carica. Contro il Lione, Mbappé è stato prima protagonista di uno scontro di testa con Aouar, che gli ha provocato una ferita al capo, poi è andato a sbattere sul portiere del Lione, Anthony Lopes, che gli ha provocato una commozione cerebrale.