Giampaolo,con Roma Samp a alta intensità

GENOVA, 23 GEN - "Mi aspetto una Sampdoria ad alta intensità mentale. Una squadra che abbia personalità, che giochi ordinata e che non disperda energie. Dovremo essere leggeri e senza pensare troppo al doppio confronto ma solo alla gara di domani". Marco Giampaolo detta la linea in vista del recupero casalingo con la Roma. Contro i giallorossi, che la Sampdoria ritroverà domenica all'Olimpico, il tecnico rischia di dover fare a meno di molti giocatori. "Per la formazione sono in alto mare, sono leggero anch'io - ha detto scherzando -, posso dire che giocheremo 11 contro 11". A tenere tutti con il fiato sospeso è Fabio Quagliarella. "Ha sentito un fastidio e per questo l'ho sostituito. Ieri e oggi si è dedicato a recupero e visite mediche per questo decideremo solo domattina". Di fronte invece potrebbe trovarsi un suo ex: Patrik Schick. "Non lo temo - dice Giampaolo - ma lo conosco e so che tipo di giocatore è".