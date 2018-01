Malagò, in Corea doppia cifra medaglie

FIRENZE, 23 GEN - "Portiamo in Corea la più alta spedizione con la fiducia e la convinzione di poter arrivare alla doppia cifra di medaglie". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' al termine della Giunta nazionale che si è svolta oggi a Firenze. "Ci sono molte gare in cui potremo farcela e sono convinto che ci riusciremo. Da quale disciplina mi aspetto qualcosa di importante? Sarei molto contento per ovvii motivi che negli sport invernali arrivasse una medaglia da Nadia Fanchini, mentre nelle discipline di ghiaccio sarebbe bellissimo veder far bene una nostra squadra". Il presidente del Coni ha poi confermato l'entità economica dei premi per i medagliati, che sarà la stessa come per le Olimpiadi estive: 150 mila euro per la medaglia d'oro, 75 mila per l'argento, 50 mila per il bronzo. "Per quanto riguarda le competizioni multiple - ha spiegato - in caso di vittorie i premi saranno moltiplicati secondo il numero dei partecipanti della squadra".