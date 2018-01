Figc: Assemblea di B con i tre candidati

ROMA, 23 GEN - I tre candidati alla presidenza della Figc fanno tappa anche all'Assemblea della Lega di Serie B. Appuntamento giovedì (alle 13), nella sede di via Rosellini a Milano: Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano Tommasi presenteranno i rispettivi programmi ai club cadetti, in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. All'ordine del giorno dell'Assemblea anche la discussione sulla delibera dell'invito a offrire per il pacchetto esclusivo 'Dirette a pagamento' per il triennio 2018/21.