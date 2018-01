PyeongChang, Russia contro il Cio

MOSCA, 23 GEN - "La decisione del Cio (contro l'estensione degli inviti olimpici a un certo numero di atleti russi, ndr) è preliminare e non siamo assolutamente d'accordo con questa decisione". Così il vicepresidente del Comitato olimpico russo Stanislav Pozdnyakov. "Oggi - prosegue - abbiamo lavorato con le federazioni sportive sulle liste degli atleti selezionati per partecipare ai Giochi olimpici: vorrei rassicurare che questi elenchi, che stiamo inviando al Comitato olimpico internazionale, sono preliminari e includono gli atleti più forti, dopodiché la domanda d'iscrizione sarà inoltrata al CIO e aspetteremo la decisione". "Stiamo completando le nostre quote e ci aspettiamo che vengano assegnate ai nostri atleti più forti", ha detto Pozdnyakov.