Aus Open, coreano Chung in semifinale

ROMA, 24 GEN - Il 21enne sudcoreano Hyeon Chung è il terzo semifinalista degli Australian Open, dopo Kyle Edmund e Marin Cilic. Chung, numero 58 del mondo, ha infatti battuto ai quarti l'americano Tennys Sandgren rivelazione del torneo (n. 97 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 6-3. Il giovanissimo Chung quindi continua la sua marcia senza perdere terreno e anzi mostrando i denti ai prossimi avversari. Il coreano arriva infatti alle semifinali dopo aver eliminato Sascha Zverev, numero 4 del mondo e Novak Djokovic, attualmente numero 14 del ranking dopo un lungo stop per l'infortunio al gomito e sei volte vincitore a Melbourne. Con l'approdo in semifinale Chung, che ha vinto le Next Gen Finals, arriva dove mai era giunto un giocatore della Corea del Sud. Erano 14 anni che un giocatore così lontano dai vertici mondiali (Chung è il numero 58) non conquistava la semifinale.