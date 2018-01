Pancalli confermato a guida Paralimpici

ROMA, 24 GEN - Con 51 voti su 56 presenti (2 schede bianche e 3 nulle), pari al 91,07%, il Consiglio nazionale del Comitato italiano paralimpico, da poco riconosciuto ente pubblico autonomo, ha confermato alla carica di presidente Luca Pancalli, candidato unico. L'assemblea elettiva, presieduta dalla giovane atleta paralimpica Chiara Coltri, e andata in scena alla Casa delle Armi del Foro Italico a Roma, ha confermato la fiducia al presidente uscente e in carica dal 2000, prima in qualità di numero uno della Federazione Italiana sport disabili e poi dal 2005 alla guida del nascente Cip.