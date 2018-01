Vinales con la Yamaha per altri 2 anni

ROMA, 24 GEN - "Sono in Yamaha da due anni e resterò qui anche altri due anni, questa è una notizia, ecco perchè scelgo il 2. Sono molto contento del rinnovo. Mi sento molto bene con questo team, abbiamo la stessa voglia di vincere". Lo ha annunciato Maverik Vinales durante la presentazione della nuova Yamaha YZR-M1 oggi a Madrid. "Non mi preoccupano le aspettative. Cercheremo di imparare dagli errori del 2017. Abbiamo lavorato benissimo quest'inverno, aspettiamo di vedere i risultati in pista. Non vogliamo commettere gli stessi errori dell'anno scorso, dovremo gestire meglio i test e trovare una moto moto stabile. Dovremo migliorare soprattutto sotto la pioggia. Mi piacerebbe testare la moto a Phillip Island".