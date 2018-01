Cip, Pancalli 'parte nuovo corso'

ROMA, 24 GEN - "È un momento particolare della nostra vita, da oggi parte il nuovo corso. È come se chiudessimo un libro e ne cominciassimo a scrivere un altro". Sono le parole di Luca Pancalli in apertura del Consiglio nazionale elettivo del Comitato italiano paralimpico, riunitosi oggi alla Casa delle Armi del Foro Italico per scegliere i propri rappresentanti. "Ci apprestiamo a entrare nel futuro del Cip - ha aggiunto il numero uno uscente, candidato unico per la presidenza - Il nuovo ente pubblico comincerà a operare in autonomia, con la cerniera di Coni Servizi con la quale stiamo facendo grandi cose".