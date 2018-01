Juve:con avv.Agnelli legame inscindibile

TORINO, 24 GEN - Quindici anni fa moriva Giovanni Agnelli, l'Avvocato, e la Juventus lo ricorda pubblicando sul sito un video di fotografie e immagini che documentano il suo amore per la squadra bianconera, chiuso con un messaggio firmato dallo stesso Avvocato: "La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore". "Un legame indissolubile, quello fra la Juventus e l'Avvocato, forte più che mai anche oggi, a quindici anni dalla sua scomparsa", scrive il club. "L'Avvocato, il simbolo di quello che l'Italia poteva fare, il simbolo della rinascita italiana. Un uomo che si è semplicemente preso il lusso di essere se stesso, senza maschere, senza etichette e questo lo ha reso diverso da chiunque altro. Sono trascorsi quindici anni. Sembra davvero passato un secolo".