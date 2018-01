Rossi, in 7 a caccia del Mondiale MotoGp

ROMA, 24 GEN - "I due piloti di Honda, Ducati e Yamaha. Più Zarco". Ecco i 'magnifici sette' che, a parere di Valentino Rossi, lotteranno per il titolo MotoGp nel 2018. "E' stato un buon inverno, mi sono rilassato, fisicamente sto bene, ho avuto tempo di lavorare. La gamba ancora mi fa un po' male se devo correre - ha detto Rossi - ma nel complesso va tutto bene". Il suo compagno di team, Maverick Vinales, oggi ha annunciato il prolungamento di due anni del contratto: "Una scelta giusta da entrambe le parti. Per Yamaha perché Maverick è un pilota molto forte forte e molto giovane, per lui perché il nostro è un top-team". Anche Rossi nel corso dell'anno dovrà decidere se e con quale marchio continuare: "Io vado per la mia strada, a me la scelta di Vinales cambia poco. Ma se sia io che la Yamaha vogliamo proseguire insieme non c'è neanche bisogno di aspettare".