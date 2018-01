Basket: Varese, ingaggiato Tyler Larson

VARESE, 24 GEN - La Pallacanestro Varese ha scelto il sostituto di Antabia Waller, infortunatosi qualche settimana fa al ginocchio destro (la guardia Usa è stata operata ne avrà sino a fine stagione): si tratta di Tyler Larson, play-guardia anch'egli statunitense. Larson, 26 anni compiuti lo scorso 31 dicembre, è alto 190 centimetri e, dopo il college (South Dakota), ha giocato dal 2015 in Europa, prima in Lettonia, poi in Ungheria, in Lituania e di nuovo in Lettonia per approdare infine lo scorso anno in Belgio. Larson dovrebbe esordire lunedì prossimo nella partita che vedrà la Openjobmetis Varese opposta alla EA7 Milano. Per Varese si tratta del secondo cambio stagionale: due settimane orsono, infatti, Damian Hollis è stato avvicendato dall'estone Siim-Sander Vene.