Doping: Bach,in Corea no 'sorprese'russi

LOSANNA (SVIZZERA), 24 GEN - Nessuno vuole 'sorprese' sul fronte doping da parte degli atleti russi che gareggeranno a PyeongChang e per questo saranno ammessi alle Olimpiadi invernali al via il 9 febbraio solo sportivi puliti sui quali non ci sia "il minimo dubbio o sospetto". E' il monito lanciato oggi dal presidente del Cio Thomas Bach, sottolineando che gli organizzatori dei Giochi vogliono evitare situazioni a rischio, che potrebbero determinare in seguito delle squalifiche e una conseguente eventuale riassegnazione delle medaglie. Saranno oltre duecento i russi a partecipare alle Olimpiadi invernali, tutti sotto la denominazione di Atleti olimpici dalla Russia, dopo la decisione del Cio di escludere la Russia per lo scandalo del doping di Stato. Mosca ha protestato ma alla fine dovuto accettare la situazione, sostenendo sempre la volontà di difendere comunque gli atleti 'puliti'.