Nations L.,esordio Italia con la Polonia

LOSANNA (SVIZZERA), 24 GEN - La prima gara ufficiale dell'Italia nel 2018 sarà contro la Polonia venerdi' 7 settembre alle ore 20,45, in casa, nell'ambito della neonata Nations League. Questo quanto comunicato stasera dall'Uefa che ha diramato il calendario della nuova competizione sulla base del sorteggio svoltosi a mezzogiorno a Losanna. Inserita nel gruppo 3 della serie A insieme anche al Portogallo, l'Italia disputerà altre tre gare nel 2018: gli azzurri si recheranno in Portogallo lunedi' 10 settembre (20,45), quindi andranno in Polonia domenica 14 ottobre (20,45) e finiranno ospitando il Portogallo sabato 17 novembre, sempre alle ore 20,45.