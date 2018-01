Arsenal in finale Coppa Lega, Chelsea ko

ROMA, 25 GEN - L'Arsenal elimina il Chelsea e conquista l'accesso alla finale della Coppa di Lega inglese, dove affronterà il Manchester. La squadra allenata da Arsene Wenger, dopo lo 0-0 dell'andata, si è imposta 2-1 in casa contro la formazione di Antonio Conte, che pure era andata presto in vantaggio con Hazard. Un'autorete di Ruediger ha rimesso la gara in equilibrio e nel secondo tempo è stata decisiva una rete al 15' di Xhaka. "Siamo partiti bene. Abbiamo fatto gol ma poi non so perché dopo 12' siamo passati a difendere l'1-0 e su calcio d'angolo abbiamo preso un autogol incredibile - ha detto deluso Conte -. Poi abbiamo ripreso a dominare la partita. Il secondo tempo è stato più equilibrato con un'altra deviazione sfortunata abbiamo concesso il secondo gol e poi è stato difficile rimontare. Mi dispiace perchè abbiamo avuto un cammino importante in questa competizione ed è un peccato non essere riusciti ad arrivare a Wembley".