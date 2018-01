Nba, torna al successo Boston

ROMA, 25 GEN - Boston torna alla vittoria e consolida il suo primato nella Eastern Conference. Nella notte Nba si sono giocate otto partite e il risultato più significativo è sicuramente quello dei Celtics, vittoriosi sui Los Angeles Clippers per 113-102. Vittoria importante che consente di tirare il fiato dopo ben quattro ko consecutivi che hanno consentito alle inseguitrici, soprattutto ai Toronto Raptors di farsi sotto nella corsa al primato. La formazione canadese è uscita vincitrice dallo scontro con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, con il netto punteggio di 108-93. Nelle altre gare, da segnalare la vittoria degli Houston Rockets sui Dallas Mavericks per 104-97 e quella dei San Antonio Spurs su Memphis per 108-95. Settimo successo di fila per i New Orleans Pelicans, a spese degli Hornets per 101-96.