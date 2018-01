Giampaolo, ottima Sampdoria con la Roma

ROMA, 25 GEN - Più preoccupato dagli infortuni che dal risultato finale Marco Giampaolo. Il tecnico dei blucerchiati dopo l'1-1 casalingo con la Roma, archivia la soddisfazione per aver fermato i giallorossi e guarda già alla prossima gara. "Quagliarella si è fermato per precauzione. Mentre per Praet è una cosa più seria e mi dispiace molto, per noi è un giocatore molto importante e di grande livello". "E' stata una partita bella, giocata con coraggio da entrambe le squadre - ha aggiunto l'allenatore blucerchiato -. La Samp ha fatto una prestazione di spessore con tanti contenuti. Adesso dire che si poteva raddoppiare non mi interessa, mi interessano i contenuti della prestazione che sono stati ottimi contro una squadra che doveva fare una partita importante. Il fatto che la Samp sia riuscita ad ottenere un risultato positivo e abbia messo in alcuni momenti alle corde la Roma significa che ha fatto una prestazione importante".