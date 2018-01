Cdm sciabola, 11 azzurre in gara in Usa

ROMA, 25 GEN - Al via a Baltimora, negli Stati Uniti, la prima tappa del circuito di coppa del mondo di sciabola femminile. Saranno 168 le atlete in gara, ci sono anche undici azzurre. Si tratta di Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio, per le quali l'esordio è programmato per sabato direttamente nel main draw in quanto teste di serie. Per le altre sette, Benedetta Baldini, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Caterina Navarria e Flaminia Prearo, la gara comincerà venerdi con la fase a gironi e la caccia al pass di qualificazione al tabellone principale. Domenica, invece, nell'ultima giornata di gara, si svolgerà la prova a squadre che vede l'Italia in gara col quartetto iridato 2017 composto da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio.