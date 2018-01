Sci: libera Garmisch,azzurri ok in prova

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA). 25 GEN - L'azzurro Christof Innerhofer è stato in 1.56.09 il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa libera di Cdm di sci di Garmisch-Partenkirchen, l'ultima prima delle Olimpiadi. Secondo tempo per un altro azzurro, Matteo Marsaglia - che già era stato bravissimo una settimana fa nelle prove di Kitzbuehel - in 1.56.51. Terzo il norvegese Alexsander Kilde in 1.56.98. Per l'Italia ci sono poi più indietro Peter Fill in 1.58.14, Mattia Casse in 1.59.00 e Dominik Paris in 1.59.19. Domani è prevista la seconda ed ultima prova mentre la gara di Cdm è in programma sabato e sarà seguita domenica da un gigante. La coppa del mondo donne è invece in Svizzera, a Lenzerheide. Domani - con una prova di superG ed una di slalom - ci sarà la combinata, seguita sabato da un gigante e domenica da uno speciale. Nelle prime due gare torna in pista l'azzurra Sofia Goggia.