Basket: Eurolega, la speranza di Milano

MILANO, 25 GEN - Simone Pianigiani non vuole sentire parlare di 'ultima spiaggia' in Eurolega perché la sua Olimpia ha "il dovere di cercare di vincere ogni partita". Ma lo scontro diretto di domani sera contro il Maccabi (10-9) dirà se l'Ax Milano (6-13), reduce dai successi con Malaga e Baskonia, può continuare a sperare nella qualificazione ai playoff oppure se abbandonare realisticamente questo obiettivo. "Sappiamo di potercela giocare - spiega il coach dei milanesi - ma per battere per la prima volta una delle prime otto della classifica dovremo alzare il livello di competitività e reggere lo scontro fisico, riducendo il gap di punti extra che possono assicurarsi con rimbalzi e recuperi. Dovremo ripetere come fluidità quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare, muovendo la palla, decidendo il ritmo e attaccando con tanti giocatori. Sarà determinante per vincere la terza partita in fila in Eurolega: sarebbe bello farlo davanti al nostro pubblico".