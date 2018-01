Figc, i tre candidati in Lega B

MILANO, 25 GEN - Sono cominciate davanti all'assemblea della Lega B le audizioni dei tre candidati alla presidenza della Federcalcio in corsa per le elezioni di lunedì prossimo. Il primo a presentarsi davanti ai 22 club cadetti è stato il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, seguito da quello della Lega Pro, Gabriele Gravina, e infine toccherà a quello della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia. Molto probabilmente non si tratterà di incontri decisivi perché, come ha spiegato in queste settimane il presidente Mauro Balata, la Lega B prima di esprimersi sulle elezioni della Figc intende aspettare che prenda una posizione la Lega Serie A, che riunirà domani la propria assemblea.