Tavecchio, mai nascosto lettera Coni

ROMA, 25 GEN - "Non ho mai 'nascosto' alcun documento, non e' nel mio stile". Cosi' Carlo Tavecchio, presidente dimissionario della Figc e commissario in Lega A, replica al presidente del Coni Giovanni Malagò, che gli ha rimproverato di 'disconoscere le regole'. "La lettera alla quale ha fatto riferimento il presidente Malagò - ha voluto chiarire Tavecchio all'Ansa - è stata inviata tempestivamente ai club di A e portata all'attenzione del Consiglio Figc, come risulta da apposito verbale: i passaggi formali e sostanziali sono stati tutti rispettati".