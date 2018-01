Il Rally Italia Talent corre a Siena

ROMA, 25 GEN - L'Aci Rally Italia Talent targato Abarth accende i motori in Toscana per la terza Selezione regionale 2018 a Siena. Dopo le prime 2 selezioni al Cremona Circuit e alla pista del Corallo di Alghero sono già stati oltre 1.000 i partecipanti, numero record di tutte le precedenti quattro edizioni. E nel prossimo week-end tra i tanti iscritti saranno 24 le presenze in rosa, 18 i minorenni iscritti naturalmente con il consenso dei genitori. Confermata la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani e quella con Abarth che ha portato in pista anche le 124 Spider oltre alle 595 Competizione. Una importante novità è l'ingresso, tra i partner, di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, uno dei grandi big tra i Network radiofonici nazionali, che ha deciso di diventare media partner. Nove le Selezioni regionali tra gennaio e marzo, una semifinale a marzo ed una finale ad aprile, iscrizioni online per le prossime Selezioni regionali sul sito www.rallyitaliatalent.it.