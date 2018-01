Leiva 'sapevo che Lazio era così forte'

ROMA, 25 GEN - "Dopo la vittoria con l'Udinese la Lazio è terza da sola? Era una partita importante per noi ma ne restano ancora tante e dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a vincere perché ci saranno molte altre gare da qui alla fine''. Parola del centrocampista della Lazio, Lucas Leiva, ai microfoni di "Premium Sport". ''Speriamo di fare una bel match anche contro il Milan. Chi temo di più tra la Roma e l'Inter per il terzo posto? Tutte le squadre sono forti, prima della sosta eravamo quinti e ora siamo terzi. Ma questo non significa niente, dobbiamo continuare a vincere per restare terzi e andare in Champions League. Ma c'è ancora tanto da fare''. ''Se mi aspettavo una Lazio così forte? Sì - ammette Leiva - io sapevo che questa era una squadra forte, l'anno scorso ha fatto bene e mi sono sentito a mio agio fin dal primo giorno. Piano piano sto dimostrando le mie qualità e sono felice di stara qui".