6 Nazioni,i 31 azzurri per primi 2 turni

ROMA, 25 GEN - Prime scelte per Conor O'Shea, ct dell'Italrugby che domenica 4/2 debutta all'Olimpico di Roma contro l'Inghilterra nella 1/a giornata del 6 Nazioni. Il tecnico irlandese ha ufficializzato la lista dei 31 convocati per il match inaugurale del torneo contro il XV della Rosa e per la seconda giornata di sabato 10 febbraio a Dublino contro l'Irlanda. "E' stato un raduno veramente positivo - dice O'Shea - e la squadra non vede l'ora di affrontare le sfide future. Siamo entusiasti di iniziare contro l'Inghilterra, di fronte al nostro pubblico di casa dell'Olimpico". I convocati: Ferrari, Lovotti, Pasquali, Quaglio, Riccioni, Bigi, Ghiraldini, Fabiani, Biagi, Budd, Ruzza, Zanni, Giammarioli, Licata, Mbandà, Negri da Oleggio, Parisse, Steyn, Gori, Violi: Allan, Canna, McKinley; Bellini, Benvenuti, Bisegni, Boni, Castello, Hayward, Minozzi, Padovani.