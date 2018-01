Euro 2020, alla Rai esclusiva azzurri

ROMA, 25 GEN - La Rai ha raggiunto un accordo con l' Uefa per l'esclusiva assoluta (free e pay) di tutti gli incontri della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi due cicli di qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, della Nations League (il nuovo torneo europeo per squadre nazionali) e di tutte le amichevoli internazionali. Inoltre, per gli Europei del 2020, Rai si è inoltre già assicurata l'esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutte le altre partite non selezionate. Fino ai Mondiali del Qatar (per i cui diritti Rai intende partecipare all'asta della Fifa) la Nazionale italiana sarà dunque ancora visibile a tutti.