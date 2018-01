Atletica: Tamberi pronto a 1/a gara 2018

ROMA, 25 GEN - Gianmarco Tamberi e Alessia Trost sono in partenza per Hustopece (Rep.Ceca), dove sabato 27 affronteranno la prima gara del 2018. La stagione indoor dei due big azzurri dell'alto, compagni di allenamento ad Ancona, prende il via così dalla pedana ceca dove nel 2016 Gimbo saltò il record italiano al coperto di 2,38, un mese prima di conquistare il titolo iridato indoor a Portland. "Valgo più di quanto fatto in tutto il 2017, la condizione fisica è molto buona ma la tecnica è ancora incerta - spiega Tamberi sul sito Fidal - ho iniziato a lavorarci solo durante il raduno in Sudafrica, quindi meno di un mese fa". Sull'aereo per la Moravia sale anche Alessia Trost, da poco più di un anno guidata da Marco Tamberi. "Non vedo l'ora di gareggiare. In allenamento non ho mai fatto gran misure, ma la media si è alzata. Finalmente ho acquisito degli automatismi: saltare nel nuovo modo è meno faticoso, mi richiede meno concentrazione. Abbiamo lavorato bene, facendo passi avanti sulla strada intrapresa l'anno scorso".