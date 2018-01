Pirelli torna nel Mondiale Rally

ROMA, 25 GEN - Dopo un anno di assenza, Pirelli torna nel campionato mondiale rally con il Rally di Montecarlo: l'evento il più antico e prestigioso della specialità. La serie iridata prevede per regolamento una specifica omologazione per i pneumatici, e Pirelli per la stagione 2018 ha omologato i pneumatici per la categoria WRC2 di cui sarà anche fornitore unico per il campionato mondiale rally Junior, che prevede cinque appuntamenti in Svezia, Corsica, Portogallo, Finlandia e Turchia. Il Rally di Montecarlo viene sempre paragonato alla roulette del Casino di Monaco. Le prove speciali possono essere totalmente asciutte al via e poi trasformarsi in innevate, ghiacciate, con il verglas, sotto l'acqua o la pioggia ghiacciata: e talvolta in più di una di queste condizioni nel corso di una stessa prova. Fare la scelta di gomme giusta o sbagliata può trasformarsi in un grande guadagno o in una grande perdita di tempo - e fino alla fine della prova speciale i piloti non possono mai essere certi di aver fatto la scelta giusta.