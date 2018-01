Ultima sfida Soldini a'L'uomo e il Mare'

ROMA, 25 GEN - Andrà in onda questa sera l'ottava puntata della Rubrica di RaiSport "L'uomo e il Mare", curata e condotta come di consueto da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti. In apertura ampio spazio alla Volvo Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio a tappe, che in occasione della quarta frazione ha dovuto registrare, a 30miglia dall'arrivo di Hong Kong, la violenta e drammatica collisione dell'imbarcazione Vestas con un peschereccio locale. Di seguito ampio spazio all'ultima sfida di Giovanni Soldini che sul trimarano Maserati ha appena dato l'assalto alla Rotta del Tè, antico percorso dei Clipper. Dalla grande vela d'altura oceanica alla storia della tradizione e della cultura marinara con la visita, in esclusiva, del Museo Navale di La Spezia della Marina Militare alla scoperta, oltre ai cimeli della nave Elettra di Guglielmo Marconi, della suggestiva Sala delle Polene. In fine un servizio con la nazionale della pallanuoto maschile e femminile nelle acque suggestive di Portofino.