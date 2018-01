May: Larissa mi somiglia, non la stresso

ROMA, 25 GEN - "A dire il vero, non saprei: difficile trovare i rimedi a questa situazione. E' chiaro che diverse cose non vanno. Forse c'è meno fame di successi e di sacrifici". Fiona May, ex campionessa del lungo, icona dello sport azzurro, una ricetta per tirare fuori dal guado l'atletica italiana - che da anni avanza a fari spenti - non ce l'ha. Però, la sua analisi è impietosa. E non è la prima volta che le parole della campionessa europea e mondiale inducono a una riflessione. "Con alcune nazioni come la Polonia, anni fa, ci misuravamo nel medagliere. Ora ci sta davanti. Agli Europei - spiega la May - Donato ha preso il bronzo, ma l'Albania ha fatto meglio di noi". Ma c'è un'eccezione: Larissa Iapichino, figlia di Fiona e del suo ex marito Gianni, capace di saltare 6,12 mt. nel lungo. La 15enne gareggia nel penthathon e ha un futuro azzurro. "E' brava e determinata - racconta mamma Fiona, madrina della Final eight (15-18 febbraio), che metterà in palio la Coppa Italia di basket -. Può migliorare, ma non la stresso".