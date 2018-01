Sci: Vonn,vorrei altra medaglia olimpica

TRENTO, 25 GEN - "Ho vinto molto, ma ho ancora due grandi obiettivi che vorrei raggiungere prima di smettere con l'attività agonistica: vincere un'altra medaglia olimpica, possibilmente d'oro, ma non importa il colore, e battere il record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark". Ad affermarlo è stata la campionessa statunitense Lindsey Vonn, a chiusura di una sessione di allenamento in Trentino, sull'Alpe Cimbra, con i compagni di nazionale Ted Ligety e Tommy Ford. "Ultimamente avevo riscontrato qualche problema sul fondo ghiacciato - ha spiegato - e qui a Folgaria ho potuto lavorare bene su questo aspetto. Ho cercato di trovare la giusta combinazione tra scarponi e sci: la pista era perfetta e ho provato buone sensazioni". Per la sciatrice si è trattato di un ritorno su queste nevi, dove nel 1999 "vinsi lo slalom speciale al Trofeo Topolino - ha aggiunto -. Ricordo che mio padre mi disse che tutti i grandi campioni dello sci, prima di affermarsi in Coppa del Mondo, avevano vinto il Topolino".