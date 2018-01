Westbrook c'è, Oklahoma batte Washington

(ANSA-AP) - OKLAHOMA CITY, 26 GEN - Oklahoma City si è affidata alla precisione al tiro di Russell Westbrook per battere 121-112 Washington. Il numero 0 ha ripagato la fiducia con con 46 punti (19/29 al tiro), il suo massimo in stagione. Paul George ha realizzato 18 punti e Steven Adams ha aggiunto 12 punti e 10 rimbalzi per i Thunder, arrivati al sesto successo consecutivo. Oklahoma ha raggiunto una percentuale del 52% dal campo. Ai Wizards non sono bastate le 'magie' di Bradley Beal, autore di 41 punti, e Markieff Morris che ne ha aggiunti 20. Sul bilancio della sconfitta hanno pesato anche le 23 palle perse.