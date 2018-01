Tennis: Federer, dolce-amara finale così

ROMA, 26 GEN - "So quanto possono essere dolorose le vesciche. Mi dispiace per Chung. La gioia di aver raggiunto la la finale ha un sapore dolce-amaro: sono felice, ma avrei preferito non arrivarci così". Roger Federer, da campione qual'è, subito dopo aver conquistato il diritto di difendere il titolo dell'Australian Open, ha rivolto il primo pensiero al suo avversario, costretto all'abbandono mentre era in svantaggio nel secondo set, dopo aver già perso il primo. Il fuoriclasse svizzero ha fatto comunque i complimenti al 21enne coreano: "Non è da tutti eliminare Djokovic, anche se non al massimo della forma, nel corso di un torneo del Grande Slam". Tutto il pubblico della Rod Lever Arena, si è alzato in piedi per applaudire la mesta uscita dal campo del giovane Hyeon Chung.