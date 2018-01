Figc: Totti con Tommasi, è l'uomo giusto

ROMA, 26 GEN - "Stimo molto Damiano e credo sia l'uomo giusto per riportare in alto il calcio italiano". Dopo De Rossi e Di Francesco, anche Francesco Totti scende in campo a favore di Damiano Tommasi, candidato alla presidenza della Federcalcio per il post-Tavecchio. Il numero uno dell'Assocalciatori dovrà vedersela lunedì a Fiumicino con gli altri due candidati Gabriele Gravina (Lega Pro) e Cosimo Sibilia (Lega Dilettanti). Per tirare la volata al suo ex compagno nella Roma, poi, Totti aggiunge su Facebook che Tommasi è "una persona positiva, trasparente e competente, un esempio per tutti da cui ripartire!".