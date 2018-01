Discesa Garmisch,Innerhofer 1/o in prova

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA), 16 Gen - Anche nella seconda ed ultima prova della discesa di Garmisch l'azzurro Christof Innerhofer ha segnato il miglior tempo in 1.55.57: Alle sue spalle l'austriaco Matthias Mayer in 1.56.20 ma poi, 3/o c'è subito Dominik Paris in 1.56.24. Non bastasse, Matteo Marsaglia ha segnato il 5/o tempo in 1.56.37. Leggermente influenzato, ha preferito invece non provare per Fill: Ci sono cosi tutte le migliori premesse per l'Italia nella discesa di di domani e che domenica sara' seguita ad un gigante.