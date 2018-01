Hernandez con Tech3 per test a Sepang

ROMA, 26 GEN - Il team Yamaha Tech3 ha ufficializzato che sarà Yonny Hernandez a prendere il posto di Jonas Folger nei test di fine mese in Malesia, che di fatto aprono la stagione 2018 della MotoGp. Il colombiano, che correrà nel mondiale Superbike, sostituirà a Sepang il 24enne tedesco, affetto dalla sindrome di Gilbert, che ha deciso di non partecipare al prossimo mondiale. "Voglio augurare una pronta guarigione a Folger, è un talento che deve tornare presto in pista" ha detto Hernandez, ex pilota Ducati, che rientra nella classe regina dopo due anni di assenza. "Sono curioso di salire su una Yamaha, sarà la prima volta che la guiderò - ha aggiunto Hernandez - Voglio ringraziare il team, e specialmente Herve Poncharal, per avermi offerto questa grande occasione".