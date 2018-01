Basket: Fip, prossimo anno rose con 5+5

ROMA, 26 GEN - Cinque atleti di formazione italiana più cinque atleti di formazione non italiana a referto, o in alternativa sei più sei previo pagamento di una 'luxury tax' di 40.000 euro a stagione. È la scelta definitiva presa oggi dal consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro in vista del prossimo quadriennio a partire dalla stagione 2018/19 fino al giugno 2022. La nuova regola vale per i club partecipanti al campionato di Serie A maschile, che saranno liberi di adottare uno dei due seguenti format per l'iscrizione degli atleti a referto, entrambi non prevedono alcuna distinzione in base al passaporto dell'atleta. "Ieri c'è stato un incontro con Lega Serie A ed è andato molto bene - ha specificato il presidente della Fip, Gianni Petrucci, in conferenza stampa - questo è il frutto di un accordo condiviso con la Lega. Sono contento che i presidenti di società abbiano compreso che è solo per il bene della pallacanestro e per l'utilizzo degli italiani. È un bel punto di partenza, non era facile''