Petrucci, crisi romane? 'Tifo per città'

ROMA, 26 GEN - "Se sono preoccupato per le squadre di Roma? Il campionato è lungo e spero che si riprendano: non posso tifare per delle società, ma posso tifare per Roma. Perché il basket diventerà sempre più popolare solo se copre le grandi città: è una mia fissazione". Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, al termine del Consiglio federale di oggi andato in scena al Foro Italico. "Ammiro i due presidenti che investono tanto - ha aggiunto il numero uno della Fip parlando delle due società capitoline, Leonis Roma e Virtus Roma - Da presidente federale sono sempre al loro fianco".