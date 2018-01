Tiro: a Rhode e Tomoyuki premio Issf

ROMA, 26 GEN - Sono la fuoriclasse statunitense Kimberly Rhode e il giapponese Matsuda Tomoyuki i vincitori del premio 'tiratori dell'anno' per il 2017 attribuito dalla federazione mondiale, la Issf, tramite le votazioni di addetti ai lavori, tecnici e stampa specializzata. Per il tiro questo premio è l'equivalente del Pallone d'Oro nel calcio. Nella classifica femminile la Rhode, 38enne 'leggenda' del tiro a volo vincitrice di 6 medaglie in altrettante edizioni delle Olimpiadi (da Atlanta 1996, quando aveva solo 17 anni, in poi è sempre andata sul podio) e che nel 2017 ha conquistato la Coppa del Mondo, bissando il successo del 2016 a Roma, ha preceduto nell'ordine la cinese Yuemei Lin e l'azzurra Jessica Rossi. Fra gli uomini Tomoyuki, specialista della pistola 10 metri, si è imposto davanti all'ungherese Istvan Peni (secondo) e all'ucraino Pavlo Korostylov (terzo). Nell'albo d'oro del premio 'Shooters of the year' Tomoyuki e la Rhode succedono a Niccolò Campriani e alla greca Anna Korakaki.