Diritti tv: offerte 830 mln, Lega valuta

MILANO, 26 GEN - Ammontano a circa 830 milioni le offerte complessive dopo le trattative private con Sky e Mediaset Premium, sulle quali adesso l'assemblea della Lega Serie A deve decidere se assegnare i diritti tv del triennio 2018/21 ai due broadcaster. A quanto si apprende, Sky ha rilanciato, passando da una prima offerta di 81 milioni a circa 150 milioni, per i pacchetti D1-D2, con le partite in esclusiva di 12 squadre (inclusa la Roma) e i relativi diritti accessori, comunque al di sotto del prezzo minimo di 320 milioni. Con Mediaset Premium che ha confermato la sua offerta iniziale di 200 milioni per il pacchetto B (8 squadre, fra cui le big), resta lontano il target di un miliardo e 50 milioni fissato dalla Lega Serie A e dall'advisor Infront: se non verranno assegnati i diritti ai broadcaster, la Lega procederà con la valutazione dell'offerta degli spagnoli di MediaPro, che hanno partecipato al bando subordinato per intermediari indipendenti.