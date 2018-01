Messi: Il Barca proverà a vincere tutto

ROMA, 26 GEN - "Quest'anno abbiamo lo stesso obiettivo di ogni stagione, proviamo a vincere tutto". Forte del primato solitario in Liga (+11 sull'Atletico, secondo), della semifinale di Coppa del Re, in attesa dell'ottavo di finale contro il Chelsea in Champions, Leo Messi vede rosa nel futuro del Barcellona. In occasione della presentazione dei nuovi scarpini, nel Palau Sant Jordi, la 'Pulce' - secondo quanto riportato dal catalano 'Sport' - ha riconosciuto che "fortunatamente le cose stanno andando bene e ieri abbiamo superato una prova difficile", dicendosi contento dei nuovi acquisti: "Mascherano è partito e un nuovo centrale (il colombiano Yerry Mina, ndr) è venuto a rimpiazzarlo e sono felice che sia con noi". L'asso argentino ha anche riconosciuto i meriti dell'allenatore Valverde che, ha detto, "è stato chiaro fin dall'inizio. Ci ha detto quello che voleva e noi ci siamo adattati. E' molto diverso da quello che stavamo già facendo, siamo diventati forti in difesa e abbiamo giocatori che risolvono le partite".