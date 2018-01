Allegri:Altri 40 anni Buffon grandi cose

TORINO, 26 GEN - "Smettere fa parte della vita, non si può tornare indietro, ma ora deve pensare solo a fare il giocatore. Deciderà a fine anno. A pensar tanto si diventa matti". Massimiliano Allegri liquida con una battuta i discorsi sull'addio di Buffon, che domenica compie 40 anni. "Dopo ci sono altri 40 anni per fare grandi cose", aggiunge il tecnico della Juve annunciando che "riprenderà il posto da titolare in Coppa Italia. Il riposo per l'infortunio lo ha aiutato a riprendersi dalla batosta Mondiali. Lo aspettiamo a braccia aperte".