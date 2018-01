Federer: a Melbourne caccia a 20/o Slam

ROMA, 26 GEN - Infinito Roger Federer. Il fuoriclasse del tennis, 36 anni, oggi ha superato per abbandono il coreano Hyeon Chung in semifinale e domenica difenderà il titolo degli Australian open, contro il croato Marin Cilic. Per lo svizzero sarà la settima finale a Melbourne (dove ha già vinto cinque volte), la trentesima della carriera in un torneo del Grande Slam. E punterà a vincere il ventesimo titolo Major. Numeri impressionanti quelli di 'King Roger': giocherà la finale numero 145, con 95 trofei vinti fin qui.