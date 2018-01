Moto: Ezpeleta,trattiamo per Gp in città

ROMA, 26 GEN - Un circuito urbano per la MotoGp come già succede da anni in Formula 1 "è già qui". Parola del patron del circus, Carmelo Ezpeleta, che ha confermato - come riporta il sito ufficiale della Moto Gp - l'esistenza di "trattative con un Governo asiatico. Ne stiamo parlando, si tratta di una buona idea". "C'è un progetto reale e solido in una città calda - ha detto il Ceo di Dorna, in occasione della presentazione Movistar Yamaha, parlando di alcuni temi importanti del Motomondiale -, In teoria, un rettilineo della pista sarà urbano, mentre il paddock sarà coperto, integrato in un centro espositivo. In questo modo durante la gara verrà utilizzato per il Gp, mentre per il resto dell'anno potrà essere riqualificato".