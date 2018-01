Nba, tornano al successo Cavs

ROMA, 27 GEN - La notte Nba restituisce il sorriso a Cleveland, che torna alla vittoria appoggiandosi al migliore Lebron James, autore di una splendida tripla doppia (26 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) nella partita contro gli Indiana Pacers finita 115-108. Un successo scaccia crisi per i Cavs, che interrompono una striscia negativa, e riescono anche a tenere lontani gli inseguitori. Oltretutto i secondi in classifica, cioè i Raptors sono stati battuti dagli Utah Jazz per 97-93, ma conservano la seconda posizione nella Eastern Conference. Nelle altre partite, scivolone casalingo di Houston, battuta dai New Orleans Pelicans per 115-113. Ancora una sconfitta per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, che in casa hanno ceduto 121-110 agli Hornets in una partita senza storia. Solo 6 punti per l'azzurro. Da segnalare infine le vittorie delle due formazioni di Los Angeles: i Lakers sui Chicago Bulls per 108-103, e i Clippers su Memphis 109-100. Pesante sconfitta di San Antonio, 97-78 a Philadelphia.