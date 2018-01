Golf: Farmers Open, Woods passa taglio

ROMA, 27 GEN - Con un putt fenomenale alla 18, Tiger Woods passa il taglio nel Farmers Insurance Open, tappa del PGA Tour di golf. Non accadeva dal 2015, dopo quasi 3 anni l'ex n.1 al mondo tornerà quindi a giocare la fase finale di un torneo del massimo circuito americano. A Torrey Pines (San Diego, California) il boato della folla ha accolto il passaggio del turno della Tigre, che a metà gara è fermo in 65/a posizione con un totale di 143 (72 71, -1) colpi. Francesco Molinari invece scende dalla 4/a alla 33/a piazza. Quattro bogey e tre birdie per il torinese, che ha fatto registrare un parziale di 73 (+1) colpi lasciando sul green qualche rimpianto. Nuovo leader del torneo è lo statunitense Ryan Palmer (-11), che dovrà però fare i conti con lo spagnolo Jon Rahm, campione uscente e secondo a un colpo di distanza, il quale vincendo il torneo diventerebbe il nuovo numero uno del mondo. Terzo posto per gli statunitensi Luke List e Tony Finau, appaiati a -9.