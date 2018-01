Sci: a Lenzerheide Brignone per ora 3/a

LENZERHEIDE (SVIZZERA), 27 GEN - La francese Tessa Worley, con il tempo di 1.05.33, è al comando dello slalom gigante di coppa del mondo di sci donne di Lenzerheide seguita dalla tedesca Viktoria Rebensburg in 1.05.85. Terza e migliore delle azzurre Federica Brignone in 1.06.58. Per l'Italia ci sono poi Marta Bassino, 6/a in 1.06.96 ed Irene Curtoni al momento 18/a in 1.08.13. Fuori Manuela Moelgg e Sofia Goggia. Si gareggia con il sole e condizioni perfette su una pista caratterizzata da un lungo e ripidissimo muro iniziale tutto in ombra e dal fondo gelato che ha creato problemi a moltissime atlete con conseguenti distacchi consistenti. Le condizioni del fondo sono un pò migliorate dopo le prime atlete per l'arrivo del sole sul parte del muro. Seconda manche alle 13,15.