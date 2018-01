Tennis: Australia, vittoria Wozniacki

ROMA, 27 GEN - Caroline Wozniacki ha vinto gli Open d'Australia di tennis battendo in finale la romena Simona Halep in tre set con il punteggio di 7-6 (7-2) 3-6 6-4. Con questo successo, il primo in una prova del Grande Slam, la danese conquista il primo posto nella classifica mondiale a quasi sei anni di distanza dall'ultima volta (gennaio 2012).