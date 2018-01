MotoGp: presentata la nuova Suzuki

ROMA, 27 GEN - Stare fra i primi 5 in ogni Gp. Questo l'obiettivo del 2018 di Andrea Iannone, primo pilota della Suzuki. E' stata presentata a Sepang, in Malesia, la nuova moto (denominato GSX-RR) con cui il pilota italiano e e lo spagnolo Alex Rins correranno nel mondiale 2018. Su questa pista da domani i vari team cominceranno i test in vista del motomondiale. "Una volta identificati i principali problemi dell'anno scorso - spiega Iannone - abbiamo aggiunto una base tecnica molto buona per combattere nella top 5 in ogni gara. Non vedo l'ora di ripartire e provare la nuova moto. In questa stagione il mio approccio al Mondiale è un pò 'diverso' da quello che avevo un anno fa, ho maturato esperienza e conosco molto bene la mia squadra" ha aggiunto. Entusiasta per la nuova moto anche Rins: "Questa nuova stagione per me è completamente diversa da quella vissuta l'anno scorso. Questa volta ho avuto una pausa invernale 'normale', libero da infortuni, sono stato in grado di allenarmi duramente e mi sento pronto per partire".